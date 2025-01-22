日韓首腦盼快與美新總統會面通話

【本報綜合報道】日本首相石破茂昨日表示，希望早日實現與美國總統特朗普的會談，主要討論如何能使日美關係為世界和平與經濟發揮作用，確立信賴關係。南韓代總統、副總理兼企劃財政部長崔相穆同日指會盡快推進與特朗普通電話，正式啟動韓美外長、商務部長等美韓高級別溝通。

石破茂表示，預計不會特別費時就能決定與特朗普會面時間，為了不影響國會審議，將在謀求各黨理解的同時作出最終決定。日本官房長官林芳正同日在記者會上表示，將早日舉行日美首腦會談，願構建堅固的信賴和合作關係，將日美同盟提升到新的高度，希望日美達成共識，一致認為共同努力實現自由開放的印度太平洋有助於世界和平與穩定。日媒預計，石破茂最可能選擇在2月8日、9日或前後的日子訪問美國。日本外務大臣岩屋毅早前表示，他今次赴美參加特朗普就職典禮，是為日美首腦會談鋪平道路。

在南韓，崔相穆表示，韓方已派工作小組到華盛頓了解特朗普政府即將出台的新措施，與美方溝通，目前難以預測特朗普即將簽署的行政命令等具體政策對南韓經濟之影響，韓方會積極抓住韓美經濟合作機遇，例如特朗普關注的造船業合作。崔相穆強調韓美同盟的重要性，兩國基於互信把合作範圍擴大到外交、國防、供應鏈和尖端技術等所有領域，會以「攜手前進」的韓美同盟價值為基礎，加深政策合作，增進彼此利益。

特朗普稱朝為擁核國 另一邊廂，特朗普就職後談及與北韓領袖金正恩的友好關係，並稱北韓為擁核國家。南韓國防部指北韓無核化是實現朝鮮半島乃至世界永久和平與安全的必要條件，為實現此目標，韓方將同國際社會保持緊密合作。南韓統一部官員也表示，韓美兩國就北韓完全無核化的目標保持一致立場，南韓與美國新政府將建立緊密的合作體系。