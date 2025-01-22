彈劾案憲院庭審 尹錫悅終現身

代表律師稱戒嚴僅形式 總統未曾指示拘議員 被停職的南韓總統尹錫悅昨出席憲法法院彈劾案庭審，是他首次就彈劾案出庭，亦是南韓憲政史上首次有接受彈劾審判的總統親自出庭。尹錫悅的律師在庭上指，實施戒嚴只是一種形式，旨在警告在野黨，尹錫悅亦沒指示拘捕國會議員等人士。

憲法法院於當地時間昨日下午2時舉行彈劾案庭審第3次辯論，法務部專車於下午12時48分載着尹錫悅離開他還押的首爾看守所，沿路有支持者揮舞國旗為他打氣；車隊於下午1時11分抵達憲法法院，並直接駛入法院地下停車場。

尹指一直堅信自由民主 今次出庭是尹錫悅上月3日實施緊急戒嚴後首次公開露面，他身穿深藍色西裝、暗紅色領呔，在庭上作供。尹錫悅坐在法官席右邊，是他自上月初頒布戒嚴令後，首次公開露面。韓媒指，尹錫悅在開庭後向法官表示有意發言。他指自己自成長以來，以及執行公務期間，一直堅信自由民主，希望法官納入考慮。

之後尹錫悅的代表律師車基煥表示，戒嚴令只是實施戒嚴的一種形式，尹錫悅根本沒有執行的意願，也無法執行。對於尹錫悅涉嫌指示拘捕政界和法律界人士，車基煥說，尹錫悅宣布實施戒嚴時從未指示拘留或拘禁法律界人士，否認在當晚指示拘捕最大在野黨、共同民主黨黨魁李在明、執政黨時任黨魁韓東勳和國會議長禹元植，亦沒有下令擊斃韓東勳，形容這是無稽之談。

車基煥指，國會以此為由主張應彈劾尹錫悅完全不合理。至於調動軍隊進入國會的理由，車基煥稱這是為了告知國民國家被毀的局面，並應對群眾聚集的情況。尹錫悅出席憲法法院庭審辯論後，於當地時間昨日下午4時42分許從首爾鐘路區憲法法院出發，前往首爾地區軍醫院接受定期體檢。據悉，尹錫悅無健康異常情況。結束檢查後，尹錫悅返回首爾看守所。本報綜合報道