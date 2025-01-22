防止政治調查5家人 拜登卸任前先特赦

讚幕僚是世上最好團隊

周一中午完成總統權力交接後，新任總統特朗普和夫人梅拉妮亞送拜登和夫人吉爾到國會山莊外，拜登夫婦之後登上海軍陸戰隊直升機，前往馬里蘭州安德魯斯聯合基地，向幕僚發表告別講話。拜登說：「沒有你們，我們不可能完成任何事。沒有一位總統可以選擇他們進入歷史的時刻，但他們可以選擇與他們一起進入歷史的團隊，而我們選擇了世界上最好的團隊。我們將離任，但我們不會放棄戰鬥。」拜登和吉爾之後登上空軍專機飛往加州。