防止政治調查5家人 拜登卸任前先特赦
【本報綜合報道】拜登周一卸任美國總統，同時結束長達50多年的政治生涯。他趁卸任前預防性特赦5名家人，理由是他們可能會受到出於政治動機的調查。
讚幕僚是世上最好團隊
周一中午完成總統權力交接後，新任總統特朗普和夫人梅拉妮亞送拜登和夫人吉爾到國會山莊外，拜登夫婦之後登上海軍陸戰隊直升機，前往馬里蘭州安德魯斯聯合基地，向幕僚發表告別講話。拜登說：「沒有你們，我們不可能完成任何事。沒有一位總統可以選擇他們進入歷史的時刻，但他們可以選擇與他們一起進入歷史的團隊，而我們選擇了世界上最好的團隊。我們將離任，但我們不會放棄戰鬥。」拜登和吉爾之後登上空軍專機飛往加州。
拜登卸任前特赦弟弟詹姆斯‧拜登夫婦、妹妹瓦萊麗‧拜登‧歐文斯夫婦、弟弟弗朗西斯‧拜登。拜登發表聲明強調相信法治，但存在毫無根據且有政治動機的調查，對個人及其家人的生活、安全和財務保障造成嚴重破壞。即使個人沒有做錯任何事，而且最終會脫罪，光是被調查或起訴的事實，就可能對他們的聲譽和財務造成無法彌補的損害。
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