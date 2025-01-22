美威脅施「大麻煩」 逼俄與烏談終戰
【本報綜合報道】美國總統特朗普周一重申自己正準備與俄羅斯總統普京會面，揚言如果普京不與烏克蘭達成協議結束戰爭，俄羅斯就會有大麻煩，又強調烏克蘭總統澤連斯基亦想達成協議。
特朗普在白宮橢圓形辦公室說：「他（普京）應該同意交易，我認為他不做交易就是在摧毀俄羅斯，我認為俄羅斯會有大麻煩。我和他相處得很好，我希望他想做交易。他不可能因戰況不佳而感到興奮，我的意思是，他仍未放棄，但大多數人都以為那場戰爭會在大約一周內結束，而現在進入了三年，對吧？」特朗普稱俄經濟受到嚴重打擊，包括通脹。
澤連斯基發文賀特朗普
較早前，普京向特朗普就任美國總統表達祝賀之意，並稱他願意與美國新政府就烏克蘭和核武問題展開對話。另外，澤連斯基同日在社交平台「X」發文祝賀特朗普就任美國總統，形容當日是「改變的一天，同時也是解決許多問題，包括全球挑戰的希望之日」，希望特朗普「以實力謀和平」政策有助實現持久公正和平，並祝願特朗普取得成功，期盼烏克蘭與美國之間能進行積極互利合作。
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