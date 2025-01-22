美威脅施「大麻煩」 逼俄與烏談終戰

特朗普在白宮橢圓形辦公室說：「他（普京）應該同意交易，我認為他不做交易就是在摧毀俄羅斯，我認為俄羅斯會有大麻煩。我和他相處得很好，我希望他想做交易。他不可能因戰況不佳而感到興奮，我的意思是，他仍未放棄，但大多數人都以為那場戰爭會在大約一周內結束，而現在進入了三年，對吧？」特朗普稱俄經濟受到嚴重打擊，包括通脹。