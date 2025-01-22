特朗普：倘華拒TikTok出售 或被徵100%關稅

【本報綜合報道】美國總統特朗普周一簽署行政命令，指示司法部長75天內不執行中國短片分享平台抖音海外版TikTok的「不賣就禁」法令。特朗普警告，如果中國不批准出售TikTok業務，或對中國商品開徵最多100%關稅。

不賣就禁法令 暫緩75天 根據這項行政命令，司法部將在75天內停止執行《保護美國人免受外國對手控制的應用程式侵害法》，從而有效地延長TikTok可達成協議的時間。特朗普在聲明中形容，該法執行的時機不幸，在拜登任期的最後數小時生效，干擾了自己評估TikTok禁令對國家安全和外交政策影響的能力。特朗普又表示，將審查與TikTok批評者提出國家安全憂慮有關的敏感情報，並評估TikTok至今採取的緩解措施是否足夠。

TikTok行政總裁周受資亦受邀出席了特朗普在華盛頓舉行的就職禮，並在宣誓就職儀式前的一場教堂禮拜中露面。據報他在特朗普就職禮上沒與其他科企領袖坐在一起，而是坐在特朗普挑選的國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）旁邊。美媒分析指，考慮到周受資指望特朗普幫助TikTok擺脫美國基於國家安全憂慮的禁令，這種座位安排很奇怪，加巴德或就此類威脅向特朗普提供建議。

對特朗普將要求美國政府調查中國的貿易行為，中國外交部發言人郭嘉昆昨日回應指，中方願意按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，同美方加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作。被問中方是否邀請特朗普訪華，郭嘉昆未正面回答，僅重申中方願與美國新政府保持溝通，加強合作，推動中美關係在新的起點上取得更大進展。