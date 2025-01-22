韓國瑜率慶賀團 一度與特朗普同場

【本報綜合報道】台灣立法院院長韓國瑜率領跨黨派慶賀團赴華盛頓，出席美國總統特朗普就職禮，但因改在室內舉行而未能現場觀禮，在國會山莊圓形大廳就職禮外一個廳堂看轉播。韓國瑜表示，希望美台更緊密合作，除了民主價值，雙方企業界也有更多合作機會。

特朗普宣誓就職並發表就職演說後，即走到樓下訪客中心的解放廳致意，韓國瑜與台駐美代表俞大㵢當時也在現場。韓國瑜之後回到下榻酒店接受媒體聯訪，指出特朗普將近40分鐘的演講非常強烈明示「美國優先」政策，以晶片、半導體、企業家、高科技為主。韓國瑜稱高科技是台灣強項，未來緊密合作機會對台灣高科技來說是「強強聯合」，除了恭賀，台方也要自立自強、一起努力。

俞大㵢稱台灣沒有缺席 俞大㵢則表示，台灣參與特朗普就職禮的過程順利，讓全世界看到台灣沒有缺席。台駐美代表處指出，俞大㵢在就職禮更改場地前，就獲得主辦單位的邀請函，這是台灣繼2021年時任駐美代表蕭美琴首度創下先例後二度獲邀。