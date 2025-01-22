兩岸國際

宣誓時手無按聖經惹議
特朗普周一宣誓就職時，未按照慣例把左手置於《聖經》之上，引起外界討論，有網民認為宣誓不夠莊嚴。美國憲法不強制總統宣誓時將手放在《聖經》上，特朗普在2017年首次就職宣誓時有用手按着《聖經》。
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