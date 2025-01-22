1月22日(三)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月22日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
宣誓時手無按聖經惹議
特朗普周一宣誓就職時，未按照慣例把左手置於《聖經》之上，引起外界討論，有網民認為宣誓不夠莊嚴。美國憲法不強制總統宣誓時將手放在《聖經》上，特朗普在2017年首次就職宣誓時有用手按着《聖經》。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250122-0122_00180_007/宣誓時手無按聖經惹議
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc