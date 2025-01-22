馬斯克2度羅馬式敬禮 被指撐納粹

【本報綜合報道】美國總統特朗普周一正式就職，身邊人亦成為焦點。其親密盟友馬斯克在慶祝集會上，兩度展示羅馬式敬禮，被質疑是支持納粹。

同意在火星插上美國旗 馬斯克在華盛頓第一資本競技場發表講話，感謝民眾支持特朗普，並說：「我只想說謝謝你們讓這一切成真，謝謝你們。」馬斯克隨後「哼」一聲，把右手掌按向心口，然後伸直並打斜舉起右手手臂，掌心朝下。他之後轉身，並向身後的人重複以上動作。敬禮後，馬斯克繼續演講，談到安全的城市、把人類帶到火星等。

此外，特朗普在就職演說上誓言要在火星上插上一面美國國旗時，53歲的馬斯克隨即興高采烈豎起大拇指，身旁的特朗普兒子、18歲的巴倫卻木無表情，鮮明對比亦引起網民津津樂道。至於身為網紅的特朗普長孫女卡伊（Kai Trump），就向網民分享參加特朗普就職活動的幕後畫面，包括自己穿上長裙盛裝打扮，聆聽特朗普就職演說，準備出席慶祝舞會等情況。

另一方面，政府效率部周一證實，生物科技企業家拉馬斯瓦米不會加入，他希望明年競選俄亥俄州州長，又對副總統萬斯騰出的俄亥俄州參議院議席有興趣。