美國宣布退出巴黎氣候協定及世衞

【本報綜合報道】特朗普周一就職後簽署一系列行政命令，包括宣布美國退出應對氣候變化的《巴黎氣候協定》、世界衞生組織。今次是美國第二度退出《巴黎氣候協定》，特朗普在第一個總統任期亦曾退出《巴黎氣候協定》，直指它是限制美國製造業的不公平協議，但在拜登政府時期美國又重回協議。

撤銷78項拜登行政命令 特朗普就職後，到第一資本競技場出席集會，在支持者見證下簽署多項行政命令，包括撤銷78項拜登政府時期的行政命令、行動和備忘錄；監管凍結；凍結所有聯邦招聘；要求聯邦政府人員親身重返崗位；指示各機構解決成本問題；退出《巴黎氣候協定》；致聯合國解釋退出《巴黎氣候協定》的信函；向聯邦政府發出「命令恢復言論自由」和「防止政府審查制度」的指令；結束武器化政府針對往屆政府。特朗普其後首次以第47任總統的身份回到白宮，在橢圓形辦公室再簽署多份行政命令，包括宣布美國退出世衞、特赦涉及國會山莊暴動人士、暫緩TikTok「不賣就禁」法令等。

不滿世衞索取巨額款項 特朗普一直不滿世衞，行政命令指出該組織新冠疫情和其他全球衞生危機處理不當，未能採取迫切需要的改革，無法證明它不受不當政治影響的獨立性，並且繼續向美國索要不公平的巨額款項。特朗普簽署這項行政命令時向幕僚說，這是一件大事，他在2020年已做了決定，他覺得與其他國家相比，美國向世衞支付的資金太多了。

對於特朗普宣布美國退出上述國際組織，中方表示關切。中國外交部發言人郭嘉昆昨日在記者會稱，氣候變化是全人類面臨的共同挑戰，沒有一個國家能夠置身事外，也沒有一個國家能夠獨善其身。他又指，作為全球公共衞生領域的權威、專業國際機構，世衞在全球衞生治理當中發揮了中心協調的作用，該組織作用只應加強不應削弱。