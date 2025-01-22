特朗普打壓臨時簽證非法移民 子女美出生 不再自動成公民

上任首日 簽署逾70行政命令 美國第60屆總統就職典禮當地時間周一舉行，特朗普中午12時（香港時間周二凌晨1時）宣誓，正式成為第47任總統。他隨後簽署70多份行政命令，當中多項與移民有關，包括終止非法移民或持臨時簽證者、在美出生子女自動獲得美國公民身份的政策，以及宣布南部邊境進入緊急狀態，及派美軍到美墨邊境巡邏等。他揚言即日起改變上屆政府的失誤，美國的衰退時代已結束。

由於天氣嚴寒，宣誓儀式從國會山莊西翼草坪移師至室內圓形大廳。華盛頓保安嚴密，部署超過2.5萬名執法人員加強應對。首先由萬斯宣誓成為美國副總統，全場拍手歡呼。之後特朗普隨即宣誓，就任第47任美國總統。

稱美國黃金時代已經到臨 特朗普於就職演說指，美國的黃金時代已經到臨，會將美國放在第一位，重新奪得主權，司法部武器化會終止；美國更偉大、更卓越，比以前任何時間為甚。特朗普批評上屆政府無能，未能有效應對國內危機，各州都正在受苦，將由即日開始改變上屆政府的失誤，美國的衰退時代已結束。

南部邊境進入緊急狀態 特朗普又重提去年7月險被暗殺，指有人想取自己的生命，而自己的生命如今已被上帝拯救，會讓美國再次偉大起來。他又感謝非裔、西裔和亞裔美國人的支持。他稱會簽署一系列行政命令，宣布南部邊境緊急狀態，截停所有非法入境者，並將犯罪分子送返原本的地方。他表示會派軍隊阻止對國家的災難性的入侵；另外又宣布國家進入能源緊急狀態，會補充石油儲備至最高。他表示將終結由民主黨提出的「綠色新政」，撤銷電動車的補助政策，「拯救我們的汽車產業，兌現我向偉大的美國汽車工人提出的神聖承諾」。

特朗普指美國的成就不只是在於贏了多少戰爭，而是終結多少戰爭，他願成為和平和團結的促成者。他指美國會重奪正確位置，成為最受尊重的國家，宣布將墨西哥灣的名稱改為美利堅灣，同時將阿拉斯加的德納理山，重新以第25任美國總統名字命名，改為麥金萊山。特朗普又指會再次將美國太空人送到太空，包括火星，要將美國國旗插在火星上。他表示近年美國受很多痛苦，但會再次偉大起來。他指美國會勝利，是前所未有的勝利，不會被征服。

特朗普之後在白宮橢圓形辦公室再簽署多份行政命令，當中美國政府不再承認沒有合法移民地位人士在美國誕下的子女自動擁有公民權，是試圖重新詮釋美國憲法第14修正案，該修正案訂明所有在美國領土出生的人可享有公民權。新規將在未來30天內生效，適用於新規生效後出生的嬰孩，國務院不能向相關人士簽發美國護照，社會安全局不能承認相關人士為美國公民。

擬調動數千士兵到邊境 對此，特朗普說：「我們是世界上唯一一個擁有與生俱來的出生公民權，真是荒謬，我們認為我們有很好的理由。」有法律專家指，此命令是違法，相信會面臨法律挑戰。此外，特朗普下令恢復建設美墨邊境圍牆、派美軍巡邏美墨邊境，同時宣布南部邊境進入緊急狀態，要求武裝部隊提供兵力、拘留空間、軍機等交通支援，以及其他服務以加強邊境安全。五角大樓官員指，當局過去數周開始準備各個選項，可能涉及調動數千名士兵到邊境。

特朗普在就職演說表示將遣返數以百萬計的犯罪分子，並將販毒集團列為外國恐怖組織。在就職典禮過後，海關和邊境保護局網站表示，已經關閉容許尋求庇護者預約入境的「CBP One」程式，程式功能已被暫停，現有預約已被取消。不少由南美洲長途跋涉去到墨西哥等候的難民對預約突然被取消感到非常失望，有人甚至哭起來。本報綜合報道

難民預約入境美國程式已被停用。 特朗普簽署行政命令重點