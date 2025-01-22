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的哥轟火車站設網約車上落區
河南省鄭州市多名的士司機近日發布影片反映，滴滴網約車公司在鄭州市火車站西廣場地下停車場，設置網約車乘車點，不僅佔有公共資源，亦通過低價競爭，令的士司機難以接單。鄭州火車站管委會表示，官方部門已接到有關此事的回饋，目前已在協調。
（綜合報道）
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