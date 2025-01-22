兩岸國際

的哥轟火車站設網約車上落區

河南省鄭州市多名的士司機近日發布影片反映，滴滴網約車公司在鄭州市火車站西廣場地下停車場，設置網約車乘車點，不僅佔有公共資源，亦通過低價競爭，令的士司機難以接單。鄭州火車站管委會表示，官方部門已接到有關此事的回饋，目前已在協調。
（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者