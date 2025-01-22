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AI寫評語 杭州中小學掀爭議
內媒周日報道，浙江省杭州市部分中小學老師用人工智能（AI）寫期末評語，藉此減少工作負擔。相關做法引起兩派家長討論。有家長表示，AI比較模式化，完全看不出學生的特性。但亦有家長認為，期末老師事情也比較多，老師寫評語寫到凌晨也不容易，通過輔助手段幫助老師減輕工作量也可以。（綜合報道）
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