兩岸國際

殺妻一家3口 潛逃27年落網

吉林省男子劉×1998年用斧頭殘忍殺害妻子、外母和小舅後潛逃，遼寧市警方近日憑一張黑白照片找到他。落網後，劉×稱，逃亡生活的每天都擔驚受怕，為躲避公安機關追捕，他東躲西藏，沒有睡過一覺安穩。現在被抓到，他坦言「壓在心裏的一塊大石頭也算落地了」。（綜合報道）
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