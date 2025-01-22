四川拐童漢判死上訴 受害親屬盼嚴懲

【本報綜合報道】四川男子王浩文拐賣兒童多年，定罪和漏罪共計拐賣14人，去年6月他被判死刑後上訴。內媒近日從被拐者家屬處獲悉，接到四川省高級人民法院工作人員電話通知，王浩文拐賣兒童案二審昨日宣判，家屬希望法院嚴懲人販子。

多地流竄作案14宗 雷武澤的兒子川川於1998年出生，2001年被人拐走。隨着雷武澤前年尋回川川，人販子王浩文受到關注。王浩文等人拐賣兒童案去年5月初在四川南充中級人民法院開庭。在案證據顯示，王浩文從2001年10月開始從事拐騙、販賣兒童犯罪活動，2006年被判處有期徒刑，刑滿釋放後卻繼續從事拐賣兒童直至2014年6月，在多地流竄作案14宗。去年6月，南充中院一審宣判，依犯拐賣兒童罪判處他死刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。案中其餘被告包括其前女友王×瓊及其妻子胡×雄，因犯拐賣兒童罪，各判3年和3年半有期徒刑。一審宣判後，王浩文、胡×雄提出上訴。

此案二審由四川省高院去年11月28日開庭審理，王浩文只承認拐賣了3人。雷武澤上月向自己戶籍地所在法院長沙市芙蓉區法院遞交了民事起訴狀，向王浩文、胡×雄索賠6元人民幣（約6.4港元），並要求二人公開賠禮道歉，本月2日獲正式受理。

雷武澤表示，他提出民事索賠，主要是為了伸張正義，給所有被拐兒童及其家長一個交代。