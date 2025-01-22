內地迎大規模雨雪 寒潮殺到廣東

【本報綜合報道】中央氣象台昨日發布消息，預計明日至下周一受寒潮影響，國內將有大範圍雨雪和大風降溫天氣，因正處於春節返鄉高峰期，將對春運交通帶來較大影響。廣東省、廣州市氣象部門預計，該股冷空氣將在下周日前後開始影響廣東，屆時其強度或仍能保持強冷空氣級別，為當地帶來明顯降溫，其中廣州日均氣溫將下降8℃。

春運返鄉高峰 勢礙交通 據預測，明日至下周一西北地區東部、華北中南部、東北地區、黃淮中北部及湖北西部、川西高原等地有中到大雪或雨夾雪，陝西、山西、河南、湖北、遼寧、吉林等局部地區有暴雪，山區局部地區及貴州西北部有凍雨；新增積雪深度料有兩至6厘米，陝西中南部、山西南部和河南西部局地可達10厘米。

江淮、江南、華南等地亦預料有雨，其中河南中南部等地可達25毫米以上。

寒潮明日影響新疆，後日影響西北地區，周六至下周日影響中東部大部，下周一繼續影響東北地區、江淮東部、江南、華南等地。過程結束後，下周二早晨最低氣溫0℃線將南壓至貴州到江南中北部一線。本次雨雪過程的總體強度、持續時間不及去年春節前後的兩次低溫雨雪冰凍過程，也無大範圍凍雨。但當局仍建議公眾密切關注天氣預報，提前合理安排行程，並加強健康防護。