小客車駛高速路 春節假期免通行費

【本報綜合報道】交通運輸部昨日公布，今年春節假期小型客車上高速公路繼續免收通行費，免費通行時段由本月28日的除夕凌晨零時至下月4日的正月初七午夜12時，共計8天。春運期間大批民眾駕車返鄉，多處交通擠塞，有從廣東東莞出發的人稱「開了一個下午，也沒出廣州」，也有深圳出發的人「6個小時了，還沒出廣東」。

廣東塞爆 6句鐘仍未出省 交通運輸部有關負責人提醒，高速公路免費通行以車輛駛離出口收費車道的時間為準，假期即將結束時，如行車時間已接近免費時段截止時間，但還未到達目的地，可選擇在就近收費站提前駛出高速公路，此前行程就可享受免費通行政策，之後再就近駛入高速公路前往目的地，則只需繳納剩餘行程的小部分費用。負責人建議，司機和乘客根據實際位置和時間盡可能提前規劃，避免因趕時間、超速駕駛引發安全事故。

「廣東交通」微信公眾號周一發布消息，廣東省交通部門預計今年春運期間，省內高速公路車流總量約2.81億車次，日均車流量約702萬車次，同比增長2.62%。預計上周四已達春節前的車流小高峰，隨後逐漸下降，除夕高速公路路網車流量達到最低點。春節期間車流料逐漸升高，下月4日達到最高峰，約為879萬。該部門預測，易擁堵緩行路段有10處，易擁堵緩行收費站有10個，較飽和服務區有8個，充電設施利用率高的服務區則有5個。