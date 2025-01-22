門診預交金取消 助就醫壓力減少

內地公立醫療機構3月起實施 國家衞生健康委周一舉行衞生健康系統為民服務實事有關情況的發布會，該委財務司司長劉魁宣布今年3月起，全國所有公立醫療機構取消門診預交金，將醫保患者住院預交金額度降至同病種個人自付平均水平，以進一步減輕患者的就醫壓力。內地將聯合相關部門在全國統一部署安排，制訂和發布技術指引來指導各地制訂具體的實施細則，確保制度落實。

老年人群准保留預存費用 劉魁表示，這是今年衞生健康系統為民服務8件實事中的一件，國家衞健委近年一直持續完善和改進門診預交金制度，引導各地逐步降低預交金收取的額度，並指導醫療機構積極採用各種移動支付方式，擴大結算渠道，減輕患者就醫壓力並增加便利。他指出，3月起全國公立醫療機構不僅要全面停止收取門診預交金，還要限時清退患者以前繳納的門診預交金。為避免「一刀切」給部分群眾帶來不便，不會使用新型支付方式的老年人群可保留預存費用等方式。對於門診手術、急診手術等複雜情形，在患者自願的前提下，醫療機構仍可預收費用。

機構間200項檢查項目可互認 今年衞生健康系統將從8件實事入手進一步提升健康服務質量水平，除了取消門診預交金，還包括新增66萬個普惠性託位、200項檢查項目可互認、無償獻血可享「血費減免」等。針對可互認的檢查項目，國家衞健委醫政司司長焦雅輝指從保障醫療質量安全角度出發，互認項目選擇了較高同質化水平、較強穩定性及統一技術標準的項目，包括血常規、尿常規、X光檢查、電腦斷層掃描（CT）檢查等。接診醫生可根據實際診療需要，對一些項目重新檢查。今年目標是在地市範圍內，醫療機構之間檢查檢驗結果互認項目達到200項。

焦雅輝另提到，少數綜合醫院未能提供兒科服務，兒科服務「短板」仍需補齊，為此8件實事之一是實現今年底全國二、三級公立綜合醫院均提供兒科服務。國家衞健委全國衞生健康工作會上提出把今年至2027年作為「兒科服務年」，希望利用3年時間來進一步擴大兒科醫療服務的供給，增強兒科服務能力，改善兒科醫療服務，更好地滿足兒童看病就醫需求。本報綜合報道