食物中毒6死案 台餐廳5人被起訴

【本報綜合報道】台灣素食餐廳寶林茶室去年3月爆發食物中毒事件，累計造成6名食客死亡，另有27人送醫，衞福部調查證實與劇毒邦克列酸有關，成當地首例。台北地檢署調查10個月後昨日偵結，並舉行記者會說明。檢方對餐廳實際負責人黎仿軒等5人，分別依違反食安法、過失傷害致死等罪起訴。

檢方求判負責人囚逾4年 除了黎仿軒，涉案店長王順德、廚師周日豪、代班廚師胡清富及阮姓實習生亦被起訴；至於陳姓登記負責人則因嫌疑不足，獲不起訴處分。檢方主張，黎仿軒身為公司實際負責人，卻未自主建立及落實食材管理制度，且對其監督管理的店員未善盡教育訓練義務，導致疏忽食品衞生安全，罔顧消費者權益，過失情節及犯罪所生危害均屬重大，考量其犯後推諉卸責、未見悔意，因此向法官求處4年以上有期徒刑。

檢方另控訴胡清富未落實防止交叉污染、食材先進先出等重要食安基本原則，過失情節重大，鑑於其供述避重就輕，有隨檢警提示證據資料而更異供述的情況，態度不佳，具體求處4年2個月以上有期徒刑。檢方認為周日豪未注意食材保存方式，導致粿條受邦克列酸毒素污染，又未具體落實食材交接，足認其過失情節重大，其供述亦避重就輕，犯後態度難認良好，因此請求法院從重量刑。