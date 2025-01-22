郭台銘前助手追獎勵金 鴻海：依法辦理

【本報綜合報道】曾是台灣鴻海集團始創人郭台銘得力助手、已退休的鴻海副總裁兼前聲寶（Sharp）社長戴正吳，近日將郭台銘及鴻海告上法院，追討6億元（新台幣‧下同，約1.45億港元）獎勵金。鴻海周一回應該案，稱公司基於合法合規精神，一切依法辦理。

戴正吳帶領聲寶轉虧為盈

鴻海集團2016年入主聲寶，董事會其後通過戴正吳擔任社長，成為聲寶首位台灣人社長。一年多後，戴正吳帶領聲寶轉虧為盈，並在2017年12月讓聲寶從東證二部指數（中小型公司）重返由大型企業股票組成的東證一部指數。據台媒報道，郭台銘欽點戴正吳擔任聲寶社長時，雙方簽下一紙激勵獎金合約，只要戴正吳能達成合約內條件，郭台銘就給付一定數額的鴻海股票作獎勵。戴正吳因鴻海最終未兌現獎勵金承諾，因此提告追討。