中國電科前副總經理涉貪被控

【本報綜合報道】最高人民檢察院前日發布消息，中國電子科技集團有限公司前黨組成員、副總經理何文忠涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由河北省張家口市人民檢察院審查起訴，近日已向張家口市中級人民法院提起公訴。

被指「靠軍工吃軍工」 檢察機關起訴指控，何文忠利用擔任中國電子科技集團公司第十一研究所所長助理、副所長、所長，中國電子科技集團有限公司總工程師、戰略規劃部主任職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，以及在經濟往來中違反國家規定，收受回扣歸個人所有，數額特別巨大，應以受賄罪追究其刑事責任。

中國電子科技集團的經營範圍涵蓋軍民用大型電子訊息系統，承擔軍事電子裝備與系統集成、武器平台電子裝備、軍用軟件和電子基礎產品的研製、生產等。何文忠在該集團工作多年，去年5月獲任中國電科集團副總經理、黨組成員，但不到一年在任上受查。調查指他「靠軍工吃軍工」，大搞權錢交易，並非法收受巨額財物等。