台南地震 多間廠包括台積電疏散員工

【本報綜合報道】台灣嘉義及台南昨日凌晨發生多次地震，南部科學園區管理局轄下台南園區包括台積電等多間大廠疏散員工，廠房機台預防性停機。各廠員工昨日上午8時許已返回崗位，機台當機情況尚未統計完畢，水電氣、污水廠、公有建築及營建工程均無人傷亡，標準廠房及宿舍升降機仍在查修。

南部科學園區管理局昨日表示，南科重大事故通報中心的地震通報顯示，當日凌晨零時17分震央位於嘉義縣大埔鄉的6.4級地震中，南科台南園區錄得震度5級。南科台南園區內各廠商地震儀測值顯示震度介乎4至5級，目前園區內的廠商已完成疏散程序，並未接到任何傷亡報告，園區內各項設施和建築物未有重大損壞。

其後進行搶救 盼恢復產能 台積電表示，部分位於中部、南部科學園區的廠房達疏散標準，廠方依緊急應變程序進行人員室內及室外疏散和清點。有業內人士透露，地震發生後，全台供應鏈以及工程師已陸續前往台積電中、南科廠區搶救，盼盡早恢復產能。有台積電員工憶述，地震當下很晃很可怕。