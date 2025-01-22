嘉義6.4級地震 全台搖晃26傷

未來3天或密集5級以上餘震 台灣嘉義縣大埔鄉昨日凌晨0時17分發生黎克特制6.4級地震，地震深度9.7公里，震央位於嘉義縣政府東南方37.9公里，最大震度嘉義縣6弱（即搖晃劇烈以致站立困難），全台感到搖晃。全台傳出至少11宗災情，26人受傷。地震測報中心吳健富主任指出，此次地震因菲律賓海板塊跟歐亞大陸板塊碰撞造成，未來3天或密集發生5級以上地震。

根據台灣氣象署統計，其後已發生至少53次餘震或小區域地震，當中震級最強為凌晨零時26分的5級地震，深度11公里。中南部地區陸續傳出災情，其中嘉義民權路全聯超市玻璃被震碎、金財神大樓外牆裂開，不少便利店的飲品櫃、貨架倒下，商品散落一地。位於嘉義市世賢路的一間印刷廠亦傳出火警，現場冒出火舌濃煙，消防正在救援。受地震影響，嘉義縣政府昨日凌晨宣布，大埔鄉當日停工停課。

楠西區凌晨零時48分傳出有民居倒塌，屋內兩名大人、一名嬰兒和一隻狗受困。從現場畫面中可見，屋內房門因強震變形，梳化、櫃等家具全倒在地上，現場一片狼藉。消防人員到場後破門進入，被困男子疑遭跌落的物品砸傷頭部流血，背着小狗走出來，後方一名女子則抱着嬰兒離開，衣服背部同樣染着大片血漬，各人被送上救護車，並無大礙。在玉井區台3線竹圍橋（新橋），有網民拍到地面出現巨大裂痕。

阿里山監控疑拍到「地震光」 公路局指出，由於震後伸縮縫路面高低落差，呼籲民眾非必要勿行經該處，目前該橋恢復時間未定。市長黃偉哲前往楠西區慰問居民並了解災情後，宣布楠西區昨日停班停課一天，讓居民有時間整理家園。

地震發生時，有網民發現阿里山風景區閉路電視播的畫面拍到市區出現多道「白光」，疑為「地震光」。附近地區緊接出現斷電，10多秒後才逐漸恢復。有住在高雄左營的網民也發文稱，地震發生前看到「地震光」並拍下照片。雖然隨後有人指出，網民拍到的是附近舉辦活動發出的光束，但事件仍引發討論。而在首次地震發生前，「台灣地震監視」YouTube頻道僅有400多名網民在線，在地震後卻湧入超過20萬名網民，直播觀看人數最高更逾21.8萬人。

本港入境處未接獲港人求助 就台灣南部發生地震一事，香港入境事務處（入境處）昨日獲悉事件後，已即時透過旅遊業監管局及旅遊業議會了解情況。入境處未有接獲港人求助，會繼續與旅遊業監管局及旅遊業議會保持緊密聯繫，密切留意事態發展。本報綜合報道