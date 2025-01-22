丁薛祥訪瑞士 同意加快自貿協定升級談判

【本報綜合報道】中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥周日至周五赴瑞士達沃斯出席世界經濟論壇2025年年會，並訪問瑞士和荷蘭。他前日在伯爾尼與瑞士聯邦副主席兼經濟和教研部長帕姆蘭（Guy Parmelin）會談，雙方同意加快推進自貿協定升級談判，助力各自可持續發展。

盼推動互利合作 強化優勢互補

丁薛祥強調，中瑞友好交往和互利合作符合兩國人民根本利益和國際社會共同期待，中方願同瑞方一道，推動中瑞創新戰略夥伴關係不斷開創新局面。他指出，雙方要保持高層交往，強化優勢互補，深化人文交流，堅持多邊主義，樹立政治互信、互利共贏、民心相通、國際合作的典範。他又指，中國致力營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，切實保障外資企業國民待遇，願與各方一道把互利合作的「蛋糕」做大，讓發展成果更多惠及各國人民。