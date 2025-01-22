中國煤炭進口新高 澳洲供應激增近60 %
【本報綜合報道】外媒引述中國海關前日公布的數據指，去年中國煤炭進口總量大增14%，達到5.43億噸，創歷史新高。其中澳洲煤炭出口激增近60%，蒙古亦增長19%，同時中國從俄羅斯進口的煤炭量則有所下降。
佔全球貿易量逾四成
在澳洲和蒙古供應大增的推動下，中國去年煤炭購買量創下紀錄，佔全球煤炭貿易量的41%，印尼仍是中國的最大供應國。報道指出，在中國煤炭進口需求因國內煤炭供應過剩而預計放緩之際，這類貿易流向正重新調整，因中國對鋼鐵行業所需的高質量煤炭仍存在一定缺口，而澳洲和蒙古的供應在這方面有其優勢。
中國此前曾對澳洲煤炭實施禁令，澳洲礦產對華出口增長反映中澳外交關係改善。蒙古因鄰近中國而得益，正尋求通過改善鐵路連接來鞏固這一優勢，其煤炭客戶幾乎全部集中在中國。澳洲面向更廣泛市場，能更靈活應對亞洲其他地區煤價上漲的情況。俄羅斯煤炭則因價格過高而逐漸失去競爭力，美國的新制裁亦可能減低俄煤炭對中國買家的吸引力。
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