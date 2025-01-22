中國煤炭進口新高 澳洲供應激增近60 %

佔全球貿易量逾四成

在澳洲和蒙古供應大增的推動下，中國去年煤炭購買量創下紀錄，佔全球煤炭貿易量的41%，印尼仍是中國的最大供應國。報道指出，在中國煤炭進口需求因國內煤炭供應過剩而預計放緩之際，這類貿易流向正重新調整，因中國對鋼鐵行業所需的高質量煤炭仍存在一定缺口，而澳洲和蒙古的供應在這方面有其優勢。