華高超音速空對空導彈 展最終耐熱測試 或可強勢攻擊美B21突襲者轟炸機

【本報綜合報道】由中國兵器工業第五九研究所及國防科技工業自然環境試驗研究中心主辦的科學期刊《裝備環境工程》近日發表論文，首次證實中國正研製一款高超音速空對空導彈，正在對該武器進行最終耐熱性測試，意味中國可能已具備對包括美國B21突襲者轟炸機在內的軍機發起高效攻擊的能力。

高超音速導彈面臨的重大挑戰之一就是高速飛行時帶來的氣動加熱問題，當導彈以高超音速飛行時，表面氣流劇烈壓縮產生熱能導致溫度急劇上升，不僅會對導彈的材料強度造成挑戰，也可能影響內部電子設備的正常運作。為了確保該導彈的性能過關，中國科學家在專門的電弧加熱風洞中對它進行耐熱性測試。電弧加熱風洞通過電弧加熱氣體，可以持續產生數千到數萬攝氏度的熱氣流，並連續運行一小時或更長時間，從而更真實地模擬實際飛行情況。

射程達1000公里 遠超霹靂17 高超音速飛行器主要飛行在空氣稀薄的高空，高度可能達到數萬米，遠遠超過常規空對空導彈的適用領域，因此高超音速導彈理論上可比相同外形尺寸的常規空對空導彈獲得更遠射程。專家分析認為，中國空軍為殲16戰機配備的霹靂17超遠程空對空導彈的射程在350至400公里左右，如果換成採用高彈道模式的高超音速空對空導彈，其射程很可能翻倍，甚至達到1,000公里。對於現代空軍飛行員而言，該如何防備來自1,000公里外的高超音速空對空導彈，恐怕是一個全新的課題。