中柬泰緬老越聯手 電騙案160豬仔獲救

5個月拘逾7萬人 涉槍彈走私多類罪行 內地繼續打擊電訊網絡詐騙犯罪及其衍生犯罪，瀾湄執法合作中心昨日在雲南省昆明市召開「海鷗」聯合行動總結會，公布初步統計在行動期間，聯同多國破獲160多宗以電訊網絡詐騙案件為主的各類案件，逮捕逾7萬名疑犯，解救160多名受害人。

柬埔寨內政部、中國公安部、老撾公安部和國防部、緬甸內政部、泰國皇家警察、越南公安部派出代表團參與今次總結會，聯合國毒品與犯罪問題辦公室、東盟警察組織等國際組織亦應邀與會。

本年度續推次輪行動 為落實瀾湄合作第四次領導人會議精神及《瀾湄合作五年行動計劃（2023-2027）》，瀾湄執法合作中心去年8月至12月組織實施「海鷗」聯合執法行動，協調柬、中、老、緬、泰、越6國執法部門共同打擊區域電詐犯罪及其衍生犯罪與槍枝彈藥走私犯罪，取得上述成果。

除了通報「海鷗」行動的開展情況及主要工作成果，該中心亦表彰工作突出的相關行動參與方，介紹中心擬於2025年度啟動實施的「海鷗」行動第二期工作方案。各行動參與方梳理與總結自身工作，分享各自成功的執法實踐與經驗體會。各方一致認為，中心科學謀劃、周密組織此次行動，凝聚各國執法資源，形成域內打擊治理電詐犯罪與槍枝彈藥走私犯罪的有效合力，發揮區域執法合作平台作用並取得預期實效，有力維護區域安全穩定。本報綜合報道