烏抗拒增加徵召 避免再製造炮灰

繼去年4月烏克蘭政府將徵兵年齡由27歲降至25歲，美國拜登政府於11月又催促澤連斯基將徵兵擴展至18到25歲。到今年1月12日，當時仍未上任的美國國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz），亦在媒體公開作同樣敦促，務求解決烏軍兵力不足的問題。

人口斷層 得不償失 導致烏軍人數嚴重不足的因素很多，首先是澤連斯基抽掉了約8萬精銳帶同優良裝備入侵俄羅斯庫爾斯克州，惜滿盤皆輸，俄羅斯政府宣稱烏方已有5萬死傷及大量重裝備被摧毀。在烏東戰場，烏軍卻要面對俄軍大舉進攻，軍方無法掩飾目前前線缺乏裝備及物資的事實，不少新加入的軍人亦欠缺適當訓練。

另一個嚴重問題是烏克蘭的逃兵人數恐已高達20萬人，不少士兵受傷休假後，再也沒有回到戰場；不少軍士與指揮官發生衝突，拒絕執行命令，甚至出現整個部隊單位棄守陣地的狀況，令防線被俄軍攻陷，這也正是烏克蘭去年10月失去東部戰略重鎮烏格列達爾（Vuhledar）的主因。仍在戰場的士兵往往要面對軍官以添置無人機及裝備為藉口，剋扣他們的薪金作「捐獻」，並對不服從的下屬霸凌及行使暴力。

最近另一宗醜聞是在法國受訓完畢的「基輔安妮」旅，這支裝備精良、被寄予厚望的軍隊竟有達1,700人在派往前線前逃跑，其中50名在法國受訓時已擅離職守。

澤連斯基之所以抗拒增加徵召是因為2000年以後，當地經濟轉差，烏克蘭的出生率非常低及長期處下降軌，若連這批年輕人也被徵召上戰場當炮灰，將造成這個年齡層人口銳減，甚至出現真空，影響將長達50年以上，後果非常嚴重。在欠缺裝備、武器及訓練下，要他們加入戰鬥，執行駐守任務也非常危險，只會增加無謂的傷亡。

事實上，去年底美方要求加徵的消息一出，不僅18至25歲烏國年輕人設法躲藏或嘗試非法離境，連18歲以下的，都在想方法離境以避免將來被徵召入伍。澤連斯基因此要求北約盟國先補足火炮彈藥，承諾增加訓練、裝備及重型武器，然後視乎情況考慮在這年齡層以自願招募開始，逐漸解決問題，其實是非常明智的，也避免變成不受歡迎的總統。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻