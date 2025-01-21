2025中國航天工程 發布3飛行任務標識
【本報綜合報道】中國載人航天工程辦公室周一發布2025年度神舟二十號、神舟二十一號載人飛行任務，以及天舟九號貨運飛船飛行任務，共3個飛行任務的標識。
紅外框象徵傳承載人使命
神舟二十號、神舟二十一號載人飛行任務標識同樣使用紅色外框象徵傳承載人飛行使命，內部深藍色寓意浩瀚太空。前者圖案主體神舟飛船徑向對接空間站，太陽翼巧構中文「廿」字；劃破天際的空間站亮光彰顯航天人向光前行、勇往直前的精神。後者以航天員頭盔為視角，凸顯「人」作為宇宙探索的主體；面窗上方顯示神舟二十一號與空間站於星光中成功對接，組合體下方映照祖國大地，寓意家國情懷；環繞頭盔的兩圓環似古代天儀又象徵宇宙星體，傳遞中國人對探索宇宙的永恒追求。
天舟九號飛行任務標識則以地球為背景，飛船與空間站交會對接為視覺中心；飛船的動感弧線代表飛行軌迹，傳遞精準與力量的美感；星軌巧繪數字「9」，環繞其中的9顆星寓意天舟九號邁向未來，承載探索太空的遠大理想與團隊協作精神。
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