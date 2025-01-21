2025中國航天工程 發布3飛行任務標識

紅外框象徵傳承載人使命

神舟二十號、神舟二十一號載人飛行任務標識同樣使用紅色外框象徵傳承載人飛行使命，內部深藍色寓意浩瀚太空。前者圖案主體神舟飛船徑向對接空間站，太陽翼巧構中文「廿」字；劃破天際的空間站亮光彰顯航天人向光前行、勇往直前的精神。後者以航天員頭盔為視角，凸顯「人」作為宇宙探索的主體；面窗上方顯示神舟二十一號與空間站於星光中成功對接，組合體下方映照祖國大地，寓意家國情懷；環繞頭盔的兩圓環似古代天儀又象徵宇宙星體，傳遞中國人對探索宇宙的永恒追求。