海底電纜屢受損 美歐指屬意外

【本報綜合報道】波羅的海多條海底管道和電纜前年起接連受破壞，牽涉在中國、香港和俄羅斯註冊貨船，歐洲國家一度指控俄羅斯主使破壞行動。美國《華盛頓郵報》周日報道，美國和歐洲情報官員目前認為破壞事件純屬意外。

知情官員透露，美國和歐洲安全機構調查並未發現任何證據顯示涉嫌拖錨航行，破壞海床管道和電纜的貨船，是故意或受俄羅斯指示。

料經驗不足船員肇禍 相反目前收集證據，包括攔截通訊和其他機密情報表明，事故是由於經驗不足的船員，在維護不善的船上工作造成。儘管最初懷疑俄羅斯牽涉其中，但歐洲官員確認存在「反證據」證明俄羅斯並非牽涉其中。

2023年10月，香港貨船新新北極熊號涉嫌在芬蘭灣，切斷連接芬蘭和愛沙尼亞的波羅的海天然氣管道及通訊電纜。2024年11月，中國貨船伊鵬3號涉嫌切斷分別連接瑞典與立陶宛，以及芬蘭與德國的海底電纜。2024年12月，俄羅斯石油油輪Eagle S涉嫌破壞連接芬蘭與愛沙尼亞的波羅的海海底電纜及網絡線路。