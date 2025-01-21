尹錫悅再度拒受查 韓公調處擬強押問話

入拘留所收容樓 首穿囚衣拍疑犯照 被停職的南韓總統尹錫悅周日完成手續後，離開首爾拘留所疑犯休息室，被羈押在首爾拘留所收容大樓，成為南韓憲政史上首位以現任總統身份正式進入拘留所羈押的總統。公調處昨日表示，尹錫悅再次拒絕到案受查的傳喚要求，正積極考慮強制押他到公調處審問。尹錫悅的律師團隨後表示，尹錫悅將出席今日下午在憲法法院舉行的彈劾審判庭審公開辯論。

願出席彈劾審判庭辯論 首爾西部地方法院周日凌晨批准對尹錫悅的拘留令。尹錫悅完成拍攝照片等手續後，已進入拘留所收容樓，他需改穿囚衣，手持收容號碼牌拍攝疑犯照片、確認個人資料、接受身體檢查及錄取指紋。羈押尹錫悅的獨居室面積約10平方米，比他在逮捕期間停留的休息室空間狹小，室內沒有床，但有床墊和電視等物品。由於尚未定罪，會給予他部分總統警衞待遇，如果需要前往相關機構接受調查，將由法務部汽車移送，亦有警衞處車輛和人員護衞。按照南韓法律，拘留令申請獲批後，羈押期最長20天。

公調處指，尹錫悅周日因內亂罪被正式羈押後，昨日第二度拒絕公調處的傳喚要求，目前正研究強制他到案的方案，不排除派員到首爾看守所審訊。尹錫悅的羈押期限到下周二為止，若向法院申請延長並獲准的話，羈押期限會延長至2月7日。與此同時，韓媒引述政府官員指，代總統崔相穆預計將再次動用否決權，將針對尹錫悅的《內亂特檢法》退回國會重新表決。

警赴總統安全屋搜查 另一方面，警方和緊急戒嚴特別調查小組昨日對總統警衞處和三清洞總統安全屋進行搜查。調查人員於當地下午1時35分左右抵達三清洞的安全屋及總統警衞處，其中安全屋存有閉路電視系統內容，而伺服器則設於警衞處。警衞處以《刑事訴訟法》第110條第1項（不得扣押或搜查軍事秘密場所）和第111條第1項（不能沒收申報保管物品和有關職務機密物品）為由，拒絕搜查。當日下午5時10分許，偵查組從警衞處收到無法執行查抄的理由書後撤離。本報綜合報道