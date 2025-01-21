以色列3女人質 已回家團圓

【本報綜合報道】以哈加薩停火協議周日生效，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯同日釋放首批合共3名以色列女人質。以軍指，3人已返回以色列，與家人團聚，她們將接受初步醫療評估並前往醫院。另外，停火協議生效後，意大利外交部長塔亞尼周一將訪問以色列和巴勒斯坦。

意大利外長訪以巴 以色列軍方早前在聲明中指，在以色列國防軍和以色列安全局部隊陪同下，獲釋的人質跨越邊界進入以色列領土，正在前往以色列南部的初始接收點途中，她們將在當地接受初步醫療評估。以色列總理內塔尼亞胡發表聲明，形容是令人興奮的一天。

獲釋人質包括擁有以色列及英國雙重國籍的28歲女子達瑪麗。她與母親擁抱，並與其他家人視像對話。圖片可見，達瑪麗被擄走時被哈馬斯分子射擊，失去了兩隻手指。英國首相施紀賢指，3名人質獲釋是期待已久的好消息，但不能忘記其他仍在哈馬斯手上的人質。

哈馬斯表示，每一名人質獲釋，以色列都會從監獄釋放30名巴勒斯坦人。組織的武裝派系卡桑旅表示，他們會按照時間表交換人質，警告以色列如果違反停火協議，會令仍被扣押在加薩的人質面臨生命危險。