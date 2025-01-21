拜登卸任前訪南卡州 指中東已發生根本性變化

【本報綜合報道】美國總統拜登周日趁卸任前最後一天到往南卡羅萊納州北查爾斯頓，出席非裔美國人教堂崇拜並發表演講。他對以色列和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯在加薩停火表示歡迎，強調這個地區已經發生根本性的變化。他又呼籲特朗普政府繼續支持美國在中東地區的夥伴，以威懾作為後盾，透過外交途徑處理中東事務。

即將卸任的拜登於停火生效數小時後表示，歷經諸多痛苦、毀滅和死亡，加薩槍聲終沉寂下來。拜登強調，以軍的軍事行動極為成功，使黎巴嫩真主黨棄哈馬斯而去，才讓黎巴嫩得以任命支持主權獨立的新總統和新總理。拜登又表示，哈馬斯最高領導人已遭擊斃，在美國支持之下，哈馬斯在中東的後援者已遭到以色列嚴重削弱、支持哈馬斯最有力的真主黨在戰場上遭到顯著削弱，領導體系已被摧毀。

認特朗普在談判扮演重要角色 加薩戰爭造成為數眾多人命損失，美國民眾對拜登政府支持以色列的做法深感不滿，去年總統大選期間出現要求拜登牽制以色列的呼聲。拜登承認特朗普及幕僚將在這項議題上扮演重要角色：「幫助他們履行這項協議的責任現在落在下一屆政府身上。我很高興在最後幾天達成一致，這既是必要的、有效的，也是前所未見的。」