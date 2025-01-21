3國外長赴華盛頓 將與新美卿開會

【本報綜合報道】「四方安全對話」（Quad）成員國日本、印度和澳洲的外長獲邀出席周一在美國首都華盛頓舉行的總統就職禮，待美國候任國務卿魯比奧周一獲參議院確認提名後，Quad周二將舉行特朗普上台後的首場外長會議。

獲邀出席特朗普就職禮 日本外相岩屋毅周日分別與印度外長蘇傑生、澳洲外長黃英賢會面，確認Quad對印太地區的安全保障發揮作用的重要性。在日澳外長會談中，黃英賢對於能以特朗普就職典禮為契機召開Quad外長會議表示歡迎，岩屋毅則指現在比以往任何時候都更需要日澳與美國等國家攜手，在實現自由開放的印太方面發揮先導作用。雙方一致同意在網絡及經濟安保等領域推進合作。對於澳洲引入新型艦艇的計劃，黃英賢和岩屋毅討論了日本希望共同開發等議題。

與蘇傑生會面期間，岩屋毅強調兩國對國際社會的和平與繁榮負有重大責任，雙方同意為促成印度總理莫迪盡快訪日。

另外，黃英賢表示Quad外長獲邀出席就職禮反映聯盟在印太地區密切合作的堅定承諾，她在美國期間會與魯比奧和其他特朗普政府官員會談，重申與美國的同盟關係對澳洲防務和經濟繁榮至關重要，雙方料討論「美英澳三方安全夥伴關係」（AUKUS）。黃英賢表明澳洲會增加國防開支，重點放在如何繼續落實AUKUS，這種能力對於威懾非常重要，這是確保和平的方式。澳洲防長馬爾斯周一指AUKUS將看到澳洲為美國工業基礎提供大量資金，以加快美國維珍尼亞級潛艇的生產速度。