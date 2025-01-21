TikTok恢復在美服務 新政府謀擁50%股權

特朗普倡成立合資公司解決爭端 在特朗普周日承諾上任後發出行政命令、推遲實施針對中國短片分享平台TikTok的禁令後，TikTok在美國停運約12小時後恢復服務。特朗普同時提出，尋求成立合資公司營運TikTok，美國政府不須出資就可擁有一半股權。在北京，外交部指若收購涉及中國企業，應符合中國的法律法規。

TikTok在社交網發聲明，指TikTok根據與服務供應商達成的協議，正處於恢復在美服務的過程中。聲明又指，特朗普向服務提供商提供了必要的澄清與保證，確保不會因為向TikTok提供服務面臨任何處罰，超過1.7億美國用戶可繼續使用這個平台，超過700萬間小商戶亦可繼續蓬勃發展，TikTok為此向特朗普表示感謝，將與對方合作，制訂一項長期解決方案，讓TikTok可繼續留在美國。

特朗普較早時在社交平台貼文，表示上任後將頒布行政命令，延長TikTok禁令的生效期限，行政命令頒布前，任何協助TikTok避免關閉及停營的公司，都毋須承擔責任。此外，特朗普提出希望美國在一家合資企業中擁有50%的股權，以此讓TikTok繼續營運。

沃爾茲曾提讓華續擁有 中國外交部發言人毛寧昨日在記者會指出，TikTok在美國營運多年，深受美國用戶的喜愛，為促進美國國內的就業、拉動消費都發揮了積極的作用。中方希望美方能夠認真傾聽理性的聲音，為各國市場主體在美國的經營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境。

她表示，對於企業的營運和收購這一類的行為，應當根據市場的原則，由企業自主決定。如果涉及中國企業，應當符合中國的法律法規。

較早前，美國候任國家安全顧問沃爾茲周日表示，如果TikTok採取行動確保美國用戶數據受保護並儲存在美，特朗普不排除會讓中國繼續擁有TikTok。不過，眾議院議長約翰遜的說法則有出入，他相信特朗普會試圖強行實現TikTok真正剝離中國母公司字節跳動、所有權易手，國會議員擔心的不是平台，而是中國政府。

男子不滿禁令向商場縱火 另外，美國威斯康辛州一名19歲男子因不滿短片分享平台TikTok禁令，周日向共和黨眾議員葛夫曼（Glenn Grothman）辦公室所在的商場縱火，事後遭警方拘捕。警方未公布疑犯姓名，僅稱他目前已被拘留，面臨縱火罪指控。葛夫曼是眾多支持TikTok禁令的國會議員之一。他此前發表聲明表示，TikTok造成國家安全擔憂，因為數百萬美國人的數據被中國掌控，又稱TikTok母公司字節跳動擁有一個欺騙性工具，可以挖掘瀏覽紀錄等敏感個人資訊。本報綜合報道