兩岸國際

拜登卸任前 預防性赦免福奇等人

卸任在即的拜登周日赦免已故民權領袖馬庫斯加維在內的5人，並為另外兩人減刑。他翌日又宣布，「預防性」赦免美國國家過敏症和傳染病研究所前所長安東尼‧福奇、前美國參謀長聯席會議主席馬克‧米利、國會山騷亂眾議院特別調查委員會成員，以防止特朗普政府上台後對他們報復。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者