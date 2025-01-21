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拜登卸任前 預防性赦免福奇等人
卸任在即的拜登周日赦免已故民權領袖馬庫斯加維在內的5人，並為另外兩人減刑。他翌日又宣布，「預防性」赦免美國國家過敏症和傳染病研究所前所長安東尼‧福奇、前美國參謀長聯席會議主席馬克‧米利、國會山騷亂眾議院特別調查委員會成員，以防止特朗普政府上台後對他們報復。（綜合報道）
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