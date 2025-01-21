美智庫：兩岸應開啟更多直接交流渠道

【本報綜合報道】美國候任總統特朗普將在當地時間周一將正式就任，有美國智庫呼籲，北京與台北應借「特朗普2.0」任期開始之際，開啟更多跨海峽直接交流渠道，尤其是在雙方指定的代表人之間。該智庫又建議，雙方應移除近期施加的民間交流障礙。

智庫美國外交政策全國委員會（NCAFP）上周五發布有關特朗普制訂亞太政策的報告《為特朗普2.0準備：謀求機會及匯聚亞太期望》，旨在為新政府提供建議，應對地區局勢的複雜變化。報告基於上月組織的一次高層訪問，該智庫專家及前政府官員組成代表團，先後訪問了北京、上海、台北、東京和首爾，與當地官員及相關人士深入交流。報告指出，印太地區領導人希望特朗普新政府上任後，能繼續加強同盟關係、維持開放溝通渠道以避免誤判，也不要離開在全球的領導地位。

倡專注內政 降台海緊張 報告又指，台海仍是潛在的熱點地區，兩岸和美方都試圖掌控緊張局勢責任歸屬的話語權，美方繼續通過增強台灣軍事能力和其他準備工作來強調威懾，北京則以軍事等回應，兩岸均感焦慮，希望與特朗普團隊建立清晰和定期的溝通渠道，北京盼特朗普尊重其對台底線。報告認為，兩岸應專注內政、降低台海緊張，同時恢復直接交流。