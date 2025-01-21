拜登頒32命令 牽制新政府

【本報綜合報道】美國總統拜登及閣員卸任前夕頒布多達32項行政命令，涉及從移民到離岸鑽探等關鍵議題，牽制即將上任的特朗普。

涉及無證移民海岸鑽探 國土安全部長馬約爾卡斯本月10日向近100萬名無證移民提供臨時保護身份，包括60萬委內瑞拉人、23.4萬薩爾瓦多人、10.4萬烏克蘭人和1,900蘇丹人。他們將在18個月免於被遞解出境外，更有權獲得工作許可。特朗普若要撤銷他們的臨時保護身份，可能需要打一場漫長的法律戰。

拜登本月6日發布總統備忘錄，禁止在美國大部分海岸線鑽探石油和天然氣。雖然特朗普承諾上任後立即解除禁令，但他需要通過國會表決撤銷總統備忘錄，其中在100席的參議院需要60票絕對多數。共和黨只掌握參議院53席，不足以撤銷總統備忘錄，更可能面對參議院民主黨人拉布。拜登去年12月23日動用特赦權為37名死囚減刑，包括多名謀殺犯，而特朗普即使上任後也無權撤銷特赦。特朗普歷來主張加快處決死囚。

拜登及幕僚卸任前加快使用國會分配予烏克蘭和環境項目的資金，其中740億美元（約5,772億港元）用於對抗氣候變化，拜登本月9日宣布向烏克蘭提供最後一筆5億美元（約39億港元）軍事援助。