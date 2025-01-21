萬斯馬斯克晤華高官 討論外交經貿

美國新任副總統 萬斯

【本報綜合報道】國家副主席韓正周日在美國華盛頓與美國候任副總統萬斯會面。特朗普的過渡團隊表示，萬斯與韓正討論了多個議題，包括芬太尼、平衡貿易和地區穩定。韓正同日和電動車製造商Tesla行政總裁馬斯克等美國工商界人士代表會面。

韓正祝賀萬斯當選，表示中方願同美方一道，堅持元首外交的戰略引領，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。韓正指出，只要雙方堅持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，就一定能相互成就，造福兩國，並為世界和平與發展作出重要貢獻；又提到經貿關係是雙方共同關心的重要問題，雖有分歧摩擦，但兩國共同利益和合作空間巨大，可就此加強對話與協商。萬斯則指，中國在國際事務中發揮日益重要的影響，美方願同中國發展長久、富有成果的關係。

北京：願與美加強對話拓展合作 韓正同日會見美中貿易委員會、美國商會等工商界人士代表。他會見馬斯克時表示，歡迎Tesla等美企抓住機遇，共享中國發展成果，為促進中美經貿關係作出新的更大貢獻。

外界關注特朗普第二任期的中美關係，以及未來數周中美雙方是否會有對話交流。中國外交部發言人毛寧昨指，中方始終認為，穩定、健康、可持續發展的中美關係符合兩國的共同利益和國際社會的期待。中方願意跟美國的新政府秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作。