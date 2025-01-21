特朗普宣誓再任總統 美國又迎來大變動

揚言簽百項命令 首日即廢拜登「蠢政」 特朗普在當地時間周一中午（香港時間周二凌晨）宣誓就任美國總統，再度入主白宮，展開4年任期。他周日在華盛頓第一資本競技場舉行勝利大會，揚言上台後會解決美國面臨的每一場危機，並發布超過100項行政命令，以及立即撤銷拜登任內簽署的所有激進和愚蠢行政命令，以結束美國過去4年的衰落。

特朗普周日出席集會前，先與共和黨參議員共進早餐，又到阿靈頓國家公墓向無名戰士墓獻花。特朗普慰問受加州山火影響的民眾，預告周五或到當地視察。在勝利大會上，特朗普表示，會在就職後數小時內撤銷拜登簽署的每項激烈和愚蠢行政命令。

特朗普指上任可能會發布超過100項行政命令，「你們將會看到一些事情，令你們非常高興的行政命令，很多很多」，必須讓美國走上正確的道路。他揚言：「到周一晚上太陽落山時，對我們邊境的入侵將會停止，所有非法越境者都將以某種形式返回自己的家園。」他續說，未來會簽署很多行政命令，還承諾解密已故前總統約翰．甘迺迪、羅拔．甘迺迪和馬丁路德．金3宗遇刺案的檔案。

傳大規模裁公僕退出巴黎協定 他又指示美軍開始建設與以色列類似是鐵穹導彈防禦系統，並消除軍隊內的「覺醒」意識形態。消息指，行政命令包括將墨西哥販毒集團列為外國恐怖組織，以及宣布美墨邊境進入緊急狀態；政府架構方面，特朗普的行政命令將賦權總統大規模解僱無黨派聯邦僱員、終止聯邦僱員的遠程工作等；能源方面，行政命令將聚焦管道建設、海上鑽井、再次退出《巴黎氣候協定》。美媒指，特朗普上任首日會指示相關部門評估美國與中國和鄰國的貿易關系，但不會在上任第一日徵收新關稅。

原定傳統巡遊 因嚴寒室內舉行 在周一宣誓就職當日，特朗普早上先到白宮附近的聖公會聖約翰教堂出席祈禱儀式，再前往白宮與即將離任的總統拜登及第一夫人吉爾茶敍，中午到國會圓形大廳出席就職儀式。儀式上，先由候任副總統萬斯宣誓，之後再由特朗普宣誓，並發表就職演說。隨後為總統拜登和副總統賀錦麗舉行告別儀式。儀式結束後，特朗普會再到國會大樓出席簽署儀式，簽署首批備忘錄及行政命令，再參加國會午餐會及檢閱美軍。原定在連接白宮與國會的賓夕法尼亞大道舉行的傳統巡遊，因天氣嚴寒，改到第一資本體育館舉行。本報綜合報道

特朗普就職禮綵排如火如荼。 特朗普（左前）到阿靈頓國家公墓獻花。 就職流程一覽