海南景區海灘現鯨屍 腐爛發臭

【本報綜合報道】海南省東方市八所港區魚鱗洲景區海灘日前發現一條鯨魚屍體，港區派出所周日對內媒證實，該鯨魚屍已被漁政部門無害化處理。

有目擊者表示，上周六在東方市魚鱗洲海灘發現上述鯨魚屍體，是第一次見到體形如此巨大的鯨魚。目擊者稱，鯨魚被海水沖上海灘，經太陽暴曬，已經腐爛，並發出濃烈氣味。現場畫面顯示，該鯨魚屍體被海水浸泡後明顯發脹。另有影片顯示，鯨魚屍體疑被一艘漁船拖走。

傳瓊海博鰲亦有發現 另有網民表示，同日在瓊海博鰲也發現一條擱淺死亡的鯨魚，猜測「是不是一個家族的？好像這是鯨魚一個家族自殺」。

內媒聯絡魚鱗洲景區，工作人員證實有鯨魚被沖上海灘，但不清楚處理情況。記者再聯絡東方市12345政務服務便民熱線，工作人員回覆稱，此事歸市農業農村局處理。記者嘗試聯繫該局和東方市文旅部門，均未獲回覆。海南省港務公安局八所港分局港區派出所民警則表示，被發現的鯨魚屍不是抹香鯨，有部門正在處理。對於鯨魚來自何方，因何死亡，民警則表示不清楚。