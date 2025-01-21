江蘇GDP增長5.8% 全國居首

廣東第二年增長未達5%

江蘇去年GDP增速與前年持平，但超額實現5%以上的官方目標，也比去年中國全國GDP增速高出0.8個百分點。許昆林提到，該省一般公共預算收入再次達到萬億級規模，順利完成全年經濟社會發展主要目標任務，在全國發展大局中發揮了帶動和支柱作用。報告又指出，江蘇去年多項經濟指標位居全國第一，包括新增本外幣貸款額、新增中國獨角獸和潛在獨角獸企業數量，以及新增國家專精特新「小巨人」企業數量等。江蘇去年實際使用外資規模佔全國近六分之一，許昆林補充這項指標也是全國第一，稱「第一寫多了」所以在報告刪掉。