珠海撞斃35人 無錫斬殺8人 2兇手處決

廣東省珠海市去年11月11日發生越野車故意撞人事件，造成35死43傷，兇手樊維秋被以危險方法危害公共安全罪成判處死刑。珠海市中級人民法院遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，昨日對樊維秋執行死刑。同月發生的江蘇無錫學校斬人案，刀手亦於同日被執行死刑。

珠海市中級人民法院經審理查明，樊維秋因婚姻破裂、生活失意，且不滿離婚財產分割結果，遂決意通過駕車衝撞人群方式發洩私憤，上月27日以危險方法危害公共安全罪判處他死刑，剝奪政治權利終身。宣判後樊維秋服判，廣東省高級人民法院覆核後報請最高人民法院核准，最高人民法院經覆核依法核准他死刑。珠海市人民檢察院周一依法派員，臨場監督死刑執行。

2案共60人受傷 至於無錫工藝職業技術學院去年11月16日發生的斬人案，造成8死17傷。調查指，21歲刀手徐加金是該學院2024屆畢業生，由於考試不合格未拿到畢業證書，以及不滿實習報酬，遂回校發洩無差別行兇。

無錫市中級人民法院上月17日以故意殺人罪判處他死刑，剝奪政治權利終身。宣判後他服判，江蘇省高級人民法院覆核後報請最高人民法院核准。

最高人民法院經覆核認為，徐加金故意非法剝奪他人生命，犯罪情節特別惡劣，犯罪後果特別嚴重，罪行極其嚴重，依法應予嚴懲，遂依法核准他死刑。無錫市中級人民法院周一收到最高人民法院的刑事裁定書和執行死刑命令後，也依法對他執行了死刑。無錫市人民檢察院依法派員臨場監督，臨刑前徐加金與其近親屬進行了會見。本報綜合報道