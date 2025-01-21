華南沿海城市現赤潮 專家促勿食相關海產

【本報綜合報道】內媒昨日報道，上月中旬以來，廣東省在內的華南多個沿海城市海邊出現大量球形棕囊藻，同時引發赤潮。專家指出，雖然此次赤潮對人體沒直接危害，但會危害海洋生物，提醒民眾不要去赤潮海域遊玩，或食用相關海產品。

這次赤潮的優勢藻種是球形棕囊藻，為較常見的藻種。本次過程覆蓋範圍廣，持續時間長，深圳、廣州、中山、珠海、陽江、廣西北部灣、海南都發生了赤潮現象，目前已出現近一個月之久。

自然資源部門最新監測顯示，目前赤潮發生面積已明顯縮小。自然資源部南海預報減災中心（粵港澳大灣區海洋預警中心）專家羅軍表示，最近廣東等華南三省區的天氣好、日照較充足，很長時間沒下雨，這種天氣非常利於赤潮發生，但預計赤潮在不久將來會消散。

或影響核電取水安全 專家提醒，球形棕囊藻細胞內會產生溶血性毒素，導致海洋生物中毒甚至死亡，赤潮死亡後分解也會產生有害氣體，因此民眾不要去赤潮發生海域區域「趕海」檢拾水生動物，或購買、食用赤潮發生相關海域的海產品。球形棕囊藻對核電取水安全也有隱患，該中心已針對球形棕囊藻對於核電的影響開展預測分析。