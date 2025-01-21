內地落實黃河流域生態保護發展

【本報綜合報道】中共中央政治局昨日召開會議，審議《中央政治局常委會聽取和研究全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作匯報和中央書記處工作報告的綜合情況報告》以及《關於全面推動黃河流域生態保護和高質量發展的意見》。

處理人口資源關係 會議指出，要推動黃河保護法全面實施，尊重自然規律，着重處理好水與人口、糧食、能源的關係，推動發展方式全面綠色轉型。會議強調，要持續完善黃河流域生態大保護大協同格局，系統提升上游水源涵養能力，加強中游水土保持，推進下游濕地保護和生態治理。此外，要深挖節水潛力，確保重要堤防水庫和基礎設施安全，加強與西部大開發、中部崛起等區域戰略對接，並推動相關文化和旅遊融合發展。

會議另對全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組和中央書記處去年的工作給予充分肯定，同意其對今年的工作安排。會議強調，新一年5家黨組要樹立和踐行正確政績觀，堅持幹字當頭，合力推動改革攻堅；中央書記處要增強政治能力，從嚴加強自身建設。