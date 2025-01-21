男星胡歌 出任民盟中央宣傳委會副主任

胡歌

【本報綜合報道】內媒昨日報道，43歲知名男演員胡歌2019年加入中國民主同盟後，在黨內職務近日披露，已任民盟中央宣傳委員會副主任。民盟主要由文化教育以及相關的科學技術領域高、中級知識分子組成，接受中共領導，目前是全國人大常委會第二大黨。

中國民主同盟微信公眾號本月11日發布消息稱，第17屆精神文明建設「五個一工程」表彰座談會近日在北京舉行。中共中央宣傳部此前印發表彰決定，表彰「五個一工程」組織工作先進單位和優秀作品，共105部作品獲優秀作品獎。貼文披露，民盟盟員、民盟中央宣傳委員會副主任胡歌主演的電視劇《繁花》、《縣委大院》榮獲表彰，意味他已擔任民盟中央宣傳委員會副主任一職。

山西政協書記任主席 另外，政協山西省第13屆委員會第3次會議昨日舉行，選舉第20屆中央候補委員張春林為省政協主席，他此前任山西省委副書記，近日已任山西省政協黨組書記。政協江西省第13屆委員會第3次會議周日則選舉宋福龍為省政協主席，他曾任廣東省委常委、省紀委書記。