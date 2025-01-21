台偵獲4架次大陸軍機 2空飄氣球逾越中線

【本報綜合報道】台灣防務部門昨日公布，周日上午6時至昨日上午6時，共偵獲4架次大陸各式軍機擾台，其中3架次逾越海峽中線，進入台灣西南及東部空域，另有兩個空飄氣球亦逾越中線。

解放軍在台海周邊海、空域動態圖顯示，4架次軍機及6艘軍艦持續在台海周邊活動。台方周日上午8時35分偵獲一個大陸空飄氣球逾越海峽中線，位於基隆西南方91海里，高度約1.8萬呎，並於上午9時3分消失。惟14分鐘後，台方再偵獲一個空飄氣球逾越海峽中線，位於基隆西南方119海里，高度同為1.8萬呎，並於上午9時55分消失。台軍持續運用任務機、艦及岸置導彈系統，嚴密監控與應對。

台購無人機反制系統決標 台媒周日另報道，台灣陸軍司令部斥資約9.8億元新台幣（約2.33億港元）採購無人機反制系統案，終於在近期決標，由創未來科技公司投得。

這套採用電子作戰「軟殺」、可反制跳頻的固定式無人機，共26套系統須於今年底前全數交付。