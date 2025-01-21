打擊緬北電騙 514幕後金主獲刑

胡道才在河南省第14屆人大3次會議上作工作報告時表示，去年全省法院共受理案件逾288.5萬宗，審執結逾263萬宗。其中，審結一審涉黑惡案件179宗、涉案人員1,087人，把持農村基層政權多年的曲×義被判處有期徒刑21年、追繳「黑財」1.6億元人民幣（約1.71億港元）；另審結故意殺人等嚴重暴力犯罪、毒品犯罪案件2,776宗、涉案人員3,296人，同比分別下降13.6%、12.5%，判處駕車衝撞致多人傷亡的吳×飛、毒殺一家多人的梁×衣等死刑。