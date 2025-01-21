華最大海警船換更 駛離黃岩島附近海域

【本報綜合報道】菲律賓海岸防衞隊周日通報，中國現役最大海警船5901號當天駛離三描禮士省海域，由海警船3304號接替。三描禮士省鄰近中菲有主權爭議的南海黃岩島海域。

接替船隻仍大於所有菲船 菲律賓海岸防衞隊發言人塔里拉（Jay Tarriela）公布，中國海警船5901號周日下午3時左右遠離菲海岸防衞隊船隻，中國海警船3304號駛近三描禮士海岸。截至同日晚9時，中國海警船5901號和3304號分別距離三描禮士海岸約95海里和約65海里。塔里拉補充，儘管「中國怪物船」已經離開，但必須注意，取代它的中國海警船3304號仍比菲律賓現役最大巡邏船加布里埃拉‧思朗號更大，3304號長111米，寬46米，加布里埃拉‧思朗號則長83米。

中國外交部發言人郭嘉昆上周二重申，中國在南海的主權和相關權利是在長期的歷史過程中形成，具有充分的歷史和法理依據，符合國際法和國際實踐。中國海警依法在相關海域巡航執法，無可非議。