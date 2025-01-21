福建上海研復赴台遊 踩線團或新年後成行

台業界表歡迎 料年創35億元商機 國家文旅部日前宣布，將於近期恢復福建、上海居民赴台灣團隊旅遊。台灣旅遊業界表示歡迎，認為是兩岸互相開放旅遊的一個好開端，希望趕在農曆新年前全面開放赴台旅遊。台灣陸委會表示期待陸方公布具體做法，並盡速循小兩會（台旅會、海旅會）磋商旅遊安全、品質、穩定性，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。

有上海台商透露，確實有聽說台灣旅遊業公會相關人士近期將訪問上海，但未知具體行程內容。至於踩線團於農曆新年後能否順利成行，仍要視乎陸委會考慮。台灣各大酒店業者正悄悄制訂相關策略，希望搶佔陸客商機。對於上海踩線團即將來訪，觀光署署長周永暉稱尚無法證實。

台灣商業總會榮譽理事長賴正鎰指出，對於兩岸開放旅遊團期待已久。他呼籲陸委會與觀光署盡快達成共識，開放兩岸往來旅遊。賴正鎰稱，若沒有大陸觀光客來台，交通部提出的1,200萬人次觀光客目標恐怕很難達標。兩岸互動高峰時期，北京、江蘇、浙江等地較多旅客來台，上海也擠入前5名，因此恢復上海、福建來台，估計一年約可增加陸客觀光團超過50萬人次、至少可創造超過150億元新台幣（約35.6億港元）商機。

冀回到全盛時期交流盛況 賴正鎰盼兩岸能加速開放旅遊，包含團客與自由行，回復到過去國民黨執政時的全盛時期，全年大陸來台旅遊450萬人次、台灣10個航點與大陸61個城市對飛、每周890個航班，以及47個試點城市來台自由行的交流盛況。本報綜合報道