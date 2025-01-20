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雪龍2號抵阿蒙森海考察
極地科考破冰船「雪龍2」號正執行中國第41次南極考察任務，上周六到達阿蒙森海預定作業站位，開始為期約一個月的大洋考察。本次考察海域主要位於南緯68度以南，考察項目包括南極海洋水文、氣象、化學、生物、地質等方面，並採集極地海水、沉積物、氣體以及生物樣品分析測試，為認識和保護極地提供數據支撐。
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